Marmaris'te Sahte İçki Operasyonu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, polisin yaptığı baskında bir bar sahibinin evinde damacanalara doldurulmuş 100 litre sahte içki ele geçirildi.



Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Barlar Sokağı'nda faaliyet halindeki bir barın sahibinin merdiven altı votka ürettiği ihbarını aldı. Yapılan araştırmanın ardından bar sahibi 37 yaşındaki K.A.'nın evine akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 20 litrelik 5 damacanada 100 litre votka ele geçirildi. Votkalar imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan K.A., işlemlerini ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



Marmaris İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekipleri de şüpheliye, 35 bin lira para cezası kesti.



- Muğla