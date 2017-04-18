Marmaris'te Referandum Eylemi

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde sosyal medya üzerinden örgütlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Atatürk Anıtı önünde referandum sonuçlarına tepki gösterdi. Marmaris Halk Platformu üyesi bir grup, sosyal medyadan örgütlendi. Dün (pazartesi) saat 20.00'de, Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına ve yeni anayasa değişikliği için yapılan referandum sonucuna tepki gösterdi. Akordion eşliğinde 'İzmir Marşı' söyleyen grup ayrıca, "Bu seçim kabul edilemez", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "YSK halka hesap verecek" sloganları attı.



EMNİYET MÜDÜRÜ UYARDI



Yağmur altında çevreden geçen vatandaşlara da seslenerek destek isteyen grubu, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya uyardı. Gruba seslenen Müdür Sarıkaya, "Ben ikazımı yapıyorum. Dağılmayana gözaltı yapacağım" dedi. Gruptan bazı kişiler ise "Çocuklarımızın geleceği için eylem yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde halk sokakta, illegal eylem yapmıyoruz" dedi. Emniyet Müdürü Sarıkaya, "OHAL kapsamındayız. Akşam ve izinsiz eylem yapamazsınız. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alırım" karşılığını verdi. Karşılıklı konuşmalar sırasında çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi, Atatürk Anıtı önüne geldi. Polis, grubun etrafını çevirerek dağılmaları konusundan uyardı.



Grup, görüntü çeken basın mensuplarına, daha sonra Marmaris Kaymakamlığı'ndan izin alarak daha yoğun katılımla burada bulaşacaklarını söyleyip, alkış ve sloganlarla meydandan ayrıldı.