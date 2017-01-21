Marmaris'te Polisten Tombala Baskını: 6 Gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, çalıştırma ruhsatı bulunmayan bir kahveye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 6 kişiyi suçüstü yakaladı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün saat 23.00 sıralarında, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan Taşlık İş Merkezi'nin 3'üncü katında bir kahveye operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen H.Ç. (42), F.S. (30), C.D. (33), H.T. (25), B.T. (26) ile işletmeci M.K. (26) gözaltına alındı. Kahvede bulunan el yapımı tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişleri ele geçirildi.



Polis merkezine götürülen 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira ceza kesildi. İşletmeci M.K., nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.



Polis, geçen yıl Kasım ayında da aynı işletmeye baskın düzenlemiş, el yapımı tombala makinesi ile kumar malzemelerine el konulmuştu. İşletmecinin, belediyeden çalışma ruhsatı alamadığı işyerini başka birine devrettiği belirtildi.



- Muğla