Marmaris'te Palyatif Bakım Merkezi Açıldı
Marmaris Devlet Hastanesinde kurulan 10 yataklı palyatif bakım merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Marmaris Devlet Hastanesinde kurulan 10 yataklı palyatif bakım merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Bakım merkezinin açılışında konuşan Vali Amir Çiçek, doğa ve deniz ile iç içe olan hastanede palyatif bakım merkezinin açılmasının sağlık açısından bir avantaj olduğunu söyledi.
Muğla'da 4 ilçede palyatif bakım merkezi olduğunu hatırlatan Vali Çiçek, "Dalaman'da 6, Köyceğiz'de 3, Milas'ta 4 yatak var. Marmaris'te en büyüğünü açtık. 10 yatak var. Sağlıkta hizmeti en üst seviyeye çıkarıyoruz." diye konuştu.
Memnuniyet artacak
Çiçek, Muğla'da evde bakım, evde sağlık hizmetinde 2 bin 641 aktif hasta olduğunu ifade ederek, hastaların isterlerse hastaneye getirildiğini söyledi.
Muğla'da hasta memnuniyetinin yüzde 95-96 düzeyinde olduğunu belirten Çiçek, "Memnuniyet çok önemli, inşallah yüzde 100 yapacağız." dedi.
AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de, tek dertlerinin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, "Az önce bir vatandaşımız '4 yıldır ilk kez bir gün rahat uyku uyudum.' dedi. Bu bize yeter. Hizmet için varız. Siyasetimizin ana teması bu. Daha iyi olacağız. Daha iyi günler göreceğiz." diye konuştu.
Açılışın ardından Vali Amir Çiçek ve beraberindekiler merkezde yatan hastaları ziyaret etti.
Açılış törenine, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve davetliler katıldı.