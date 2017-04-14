Marmaris'te Otomobildeki Uyuşturucuya 3 Gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 gram bonzai, 43 ecstasy uyuturucu hap ve 0.30 gram metamfetamin uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alınan biri kadın üç kişi adliyeye sevk edildi.



Bir ihbarı değerlendiren Marmaris Uyuşturucu ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir restoranda garson olarak çalışan üç kişinin bir otomobille uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine hareket geçtti. Bugün saat 04.00 sıralarında ilçe merkezine giren otomobili takibe alan polis, Turban Mevkisi'nde önünü keserek, durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Zeta' ile otomobilde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 1 gram bonzai, 43 ecstasy uyuşturucu hap ve 0.30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ş.A. (24), B.T. (22) ve Ö.Y. (28) gözaltına alındı.Şüpheliler ele geçirilen uyuşturucuların kendilerine ait olmadığını iddia etti. Uyuşturucular, imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerden Ö.Y. ait olduğu tespit edilen 67 NC 605 plakalı otomobil ise incelenmek üzere polis otoparkına çekildi. Polisteki işlemlerinin ardından üç şüpheli adliyeye sevk edildi.



- Muğla