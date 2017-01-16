Marmaris'te Miniklere Uygulamalı Çevre Eğitimi

Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil, her yaşta ve konuda eğitime katkı fikriyle Çağdaş Bilim Koleji Anasınıfı'nda uygulamalı çevre eğitimi verdi.



Öner ve Erdil, 5 yaş grubu miniklerle doğadan toplanan kozalak, kuru ağaç dalı gibi materyalleri kullanarak bitki düzenlemesi yaptı. Öğretmenleri Tülay Berkyar eşliğinde anlatılanları dikkatle dinleyen minikler, süs bitkilerini toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA