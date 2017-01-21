Marmaris'te Kumar Operasyonu

Marmaris'te bir kıraathaneye düzenlenen baskında tombala oynayan işletmeci ile birlikte 6 kişi yakalandı. Polis kumar malzemelerine el koyarken, işletme hakkında yasal işlem başlattı.



Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik caddesi üzerindeki Taşlık İş Merkezi'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine kıraathaneye operasyon düzenledi. İşletmede kumar oynadıkları tespit edilen H.Ç.(42), F.S.(30), C.D.(33), H.T.(25), B.T.(26) ile kumara yer temin etmekle suçlanan işletmeci M.K.(26) gözaltına alındı. İşletmede yapılan aramada el yapımı tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişleri ele geçirildi.



Polis karakoluna getirilen 6 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 227 lira para cezası kesildi. İşletmeci M.K., Nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Diğer 5 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MUĞLA