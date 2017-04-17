Marmaris'te Koyda Erkek İskeleti Bulundu

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin kırsal Karacasöğüt Mahallesi'nde bir erkeğe ait iskelet bulundu. Toplanan kemikler incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Dün saat 23.00 sıralarında, Marmaris'e 27 kilometre mesafedeki Karacasöğüt Mahallesi'nden, teknesiyle avlanmak için denize açılan bir balıkçı, Gökova Körfezi yakınındaki Hırsız Koyu'nda karaya vurmuş bir insan iskeleti olduğunu farkedip, durumu jandarmaya bildirdi. Koya gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede iskeletin bir erkeğe ait olduğu, sadece kemiklerinin kaldığı ve uzun süre denizde kaldıktan sonra kıyıya vurduğu tespit edildi. Ceset torbasına konulan kemikler, nöbetçi savcı ve jandarmanın işlemlerinin ardından incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Jandarma yetkilileri soruşturma başlatırken, bulunan erkek iskeletinin yasadışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isterken yaşamını yitiren bir kaçağa ait olabileceği belirtildi.



- Muğla