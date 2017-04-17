Marmaris'te Kıyıya Vurmuş Ceset Bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gökova Körfezi'ne bakan bir koyda tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Karacasöğüt Mahallesi Hırsız koyu kıyısında avlanan bir balıkçı karaya vurmuş tanınmayacak halde bir ceset görüp, jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede cesedin erkek bir şahsa ait olduğu ve vücudunun sadece kemiklerinin gözüktüğü tespit edildi. Cesedin uzun zaman suda kaldıktan sonra kıyıya vurup çürüdüğü belirlendi.



Ceset, savcı ve jandarma işlemlerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kıyıya vuran cesedin Ege Denizi'nde batan mülteci teknesinde bulunan ve boğularak hayatını kaybeden bir sığınmacıya ait olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.



(Vural Efecik /İHA)