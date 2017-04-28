Marmaris'te huzur uygulaması



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Türkiye genelinde yapılan genel asayiş denetimlerini gerçekleştirdi. İki saat süren huzur uygulamasında 1170 kişinin kimlik taraması yapılırken, 9 kişi gözaltına alındı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör, asayiş, trafik, kom ve narkotik ekiplerinden 130 polis, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak "Huzur Türkiye-5" denetimlerine başladı. İlçenin Muğla ve Datça giriş ve çıkış karayolu kapatıldı. Tüm araçlar durdurularak içi kontrol edilip, sürücü ve yolcuların GBT(Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirildi. Otopark ve cadde üzerinde park halinde ki araçların plakaları sorgulandı. Denetimlerde 1170 kişinin kimlik sorgusu ile 940 araç aranarak plaka sorguları yapıldı. Yapılan denetimlerde, haklarında mahkeme tarafından zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksiklik tespit edilen dört araç polis otoparkına çekildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Her gün farklı saatlerde yaptığımız periyodik uygulamalarımıza bugün 81 İl ile birlikte aynı anda başlattık. Turizm sezonunun başladığı şu günlerde genel asayiş denetimleri artarak devam edecektir" denildi. İstanbul'dan hafta sonu tatile gelen Mehmet Dönmez ise, "Denetimler çok güzel ama çokta yoğun" dedi.