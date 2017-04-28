Marmaris'te Huzur Uygulaması

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 130 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi gözaltına alındı.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör, Asayiş, Trafik, KOM ve Narkotik ekiplerinden 130 polisle asayiş uygulaması yapıldı. İlçenin Muğla ve Datça giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcular GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünden geçirildi. Otopark ve cadde üzerinde park halindeki araçların plakaları sorgulandı. Denetimlerde 1170 kişinin kimlik sorgusu ile 940 araç aranarak plaka sorguları yapıldı.



Yapılan denetimlerde, haklarında mahkeme tarafından zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Evrakları eksik olan 4 araç polis otoparkına çekildi.



- Muğla