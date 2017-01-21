Marmaris'te Huzur Operasyonları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzur ve güvenliği için şok güvenlik denetimleri gerçekleştirmeye başladı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turizm kenti Marmaris'te vatandaşın huzuru,güvenliği ve suçluların yakalanması amacı ile Cuma ve Cumartesi akşamları şehrin belli noktalarına şok denetimler gerçekleştirerek suçlulara göz açtırmıyor.



Bu kapsamda Ulusal Egemenlik caddesinde asayiş,trafik ve narkotik ekiplerden oluşan çok sayıda polisin katıldığı denetimi İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'da takip etti. Denetimler sırasında durdurulan araçlarda arama yapılırken sürücülere alkol muayenesi yapıldı.



DENETİMDE NARKOTİK KÖPEĞİ ZETA'DA GÖREV ALDI



Şok denetimlerde Zeta isimli başarılı narkotik köpeği de görev aldı. 4 yaşındaki labrador cinsi köpeğin başarıları saymakla bitmiyor.Urfa'da görev yaptığı sırada 80 kilogram eroin, 190 kilogram esrar yakalatan zeta, gecede görev alan polisler kadar başarılı idi. Durdurulan araçları didik didik arayan polis köpeği, hassas burnu ile zulalı haldeki uyuşturucu maddeyi bulmak için durmadan çalıştı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güveni için şok denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti. - MUĞLA