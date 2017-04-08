Marmaris'te 'Hayır'lı Uçurtma Şenliği

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, CHP'lilerin düzenlediği 'Geleceğimiz için Hayır' adlı uçurtma şenliğinde, çocuklar ile evebeynleri doyasıya eğlendi.



CHP Marmaris İlçe Başkanlığı bugün, Atatürk Caddesi'nde bulunan Saman İskelesi'nde 'Geleceğimiz için Hayır' adlı uçurtma şenliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Belediye Başkan yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, vatandaşlar ile yerleşik yaşayan yabancı uyruklu aileler, çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldı.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, üzerinde 'Hayır' yazılı 550 uçurtma dağıttı. Palyaçolar, çocukların yüzünü boyadı; kurşun kalem ve silgi hediye etti. CHP İlçe Başkanı Ünlü, çocuklara çikolata dağıttı. Anne ve babalara su ile meşrubat ikram edildi. Hazırlıkların ardından CHP'liler ve vatandaşlar çocuklarıyla birlikte uçurtmalarını uçurdu. 'Hayır' yazılı ve Türk bayraklı uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.



CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Yazın başlangıcında geleneksel olarak düzenlediğimiz uçurtma şenliğini bu yıl da gerçekleştirdik. Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris'te vatandaşlarımızdan gelen istek üzerine bu yıl 'Hayır' yazılı uçurtmalar yaptırdık. Etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



- Muğla