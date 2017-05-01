Marmaris'te Dünya Dans Günü Bitmedi

Bu yılın Dünya Salsa Dans 3.sü Melisa Sahra Katılmış - Cem Demir ve Türkiye Dans Şampiyonu Emek - Büşra Yeter çifti 29 Nisan Dünya Dans Gününde, Uzunyalı Cheers Beach Bar'da sahne alarak, muhteşem bir şov sergilediler. DANS MAR Academy, TURKUAZ Dance Academy ve VIVA Dance Academy işbirliğiyle gerçekleşen ve yaklaşık 300 konuğun katıldığı kutlamalar, 30 Nisan sabahına dek devam ederken, yaşanan izdiham Marmaris sahillerini de dans pistine çevirdi.

Kutlamalarla ilgili bilgi veren etkinlik sorumlusu Dans Eğitmeni Berkay Dinç ve Mehtap İnci, "Marmaris'te ilk defa böyle büyük bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için sürpriz olan güzellik, 29 Nisan Dünya Dans Günü kutlama programımızın yoğun ilgiden, 30 Nisan sabahına kadar aralıksız sürmesi oldu." dedi. AjansSevgi Marmaris