Marmaris'te 'Dünya Dans Günü' Barış Temasıyla Kutlandı

MARMARİS'te, 29 Nisan Dünya Dans Günü, 'Barış için dans' temasıyla özel etkinlikle kutlandı. Dünya Dans Yarışması'nda salsa dalında 3'üncü olan Melisa Sahra Katılmış ve Cem Demir ile Türkiye Dans Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti gösterileriyle kutlamaya renk kattı.



Marmaris'te, Dans Mar Akademi, Turkuaz Dans Akademi ve Viva Dans Akademi tarafından 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında 'Barış İçin dans' temasıyla kutlama düzenlendi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki Cheers Beach Bar'da saat 22.00'de başlayan kutlamalara İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın ilçesi Kuşadası, Muğla ve ilçesi Bodrum ve Marmaris'ten toplam 20 dans grubu katıldı. Yaklaşık 500 dans severin doldurduğu mekanda, ilk olarak Dünya Dans Yarışması'nda salsa dalında 3'üncü olan Melisa Sahra Katılmış ve Cem Demir çifti sahne aldı. Çift, salsa dansı ile izleyicilerini büyüledi. Ardından Türkiye Dans Şampiyonu Emek ve Büşra Yeter çifti Latin danslarıyla hünerlerini sergiledi. Çeşitli şehirlerden kutlamaya katılan dans grupları ve çiftler, salsa, tango, samba bacata, cha cha, rumba, roman ve zeybek danslarıyla izleyicileri büyüledi.



Dans gruplarının üç saat süren gösterileri ardından katılan çiftler, müzik saatlerin son bulduğu 04.00'e kadar salda, tango ve rumba yaptı.



Organizasyonu düzenleyen dans kulübü sahibi Berkay Dinç, "Marmaris'te ilk defa böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Dünya Dans Günü kapsamında düzenlenen kutlamamızın adı barış için danstır. Tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşıp, dansı ortak dil olarak kullanmak ve dans aracılığı ile insanları bir araya getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - Muğla