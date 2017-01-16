Marmaris'te Dev Kayalar Yerleşim Alanına Düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aşırı yağmur sonrası dağın eteğinden kopan dev kayalar yerleşim alanına düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken iri kaya parçaları elektrik direklerini devirdikten sonra bir evin bahçe duvarını yıkarak durabildi.



İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Turunç mahallesinde aşırı yağmur sonrası dik yamaçtan kopan dev kayalar yerleşim yerine yuvarlandı. Büyük bir gürültü ile evlerinden fırlayan mahalle sakinleri dev kayaların üzerlerine doğru geldiğini görüp can havliyle kaçmaya çalıştılar. Şans eseri yerleşim yerlerindeki evlere isabet etmeyen kaya parçaları mahallenin elektrik direklerini yıkarak bir evin bahçesine de zarar verdi. Belediye ekipleri boş arazi ve yola yuvarlanan kayaları yuvarlanan kayaları kaldırdı. Devrilen elektrik direkleri yüzünden mahalleye uzun süre elektrik verilemedi. Aydem ekiplerinin hatları tamir etmesinin ardından mahalle yeniden elektriğe kavuştu. - MUĞLA