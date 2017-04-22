Marmaris'te 'Aşçılar Bayramı' Kutlandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Aşçılar Bayramı', kortej yürüyüşü ve meydanda halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle kutlandı.



Güney Ege Aşçılar Derneği (GEMAD) ve Sıtkı Koçman Üniversitesi İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl kentte, 'Aşçılar Bayramı'nın 5'incisi düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler, otellerin mutfak şefleri ve yöre aşçılarından oluşan yaklaşık 500 kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla bugün saat 14.30'da Blue Port Kavşağı'ndan Kordon Caddesi Atatürk Anıtı'na kadar '10. Yıl Marşı' eşliğinde yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan 4.5 kilometrelik yürüyüş, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okudu.



Kürsüde konuşma yapan Güney Ege Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirer, "Turizm Haftası kapsamı içinde yer alan Aşçılar Bayramı'nı bugün hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz kutlama etkinliklerimizde bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



Konuşmanın ardından Muğla ve Aydın'dan gelen zeybek ile halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları için Marmaris'te bulunan Ukrayna Oliyev minikler dans grubu da gösteri yaptı. Gösterileri takip eden vatandaşlar yanı sıra çok sayıda yabancı turist cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Halk oyunları ve gösteriler sonrası kutlama programı son buldu.



- Muğla