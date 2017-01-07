Marmaris'te Arıcılara Eğitim Verildi

Marmaris'de arıcılık yapan üreticilere eğitim verildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından, Armutalan Kültür Merkezi'nde arıcılık üzerine eğitim programı düzenlendi.



Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Levent Aydın ve Doç. Dr. Ahmet Onur Girişgin, kovanların yerleştirilmesi, ilaçlanması, arazi şartları ve arı hastalıklarıyla ilgili bilgi verdi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nejmettin Kaya da, arıcılara yönelik seminerlerinin devam edeceğini ifade etti.



Programa, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de katıldı.