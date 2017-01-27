Marmaris'te 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma kontrol noktasına gelen bir ihbarı değerlendiren karakol ekipleri patika yoldan uyuşturucu sevkıyatı yapamaya çalışan iki zanlıyı yakaladı. Şüpheliler ile birlikte 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Çetibeli Jandarma Komutanlığı, Çetibeli Mahallesi'nde patika yoldan uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Patika yolun çıkış kısmına pusu kuran jandarma ekipleri 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çantasında yapılan aramada poşet içine zulalı halde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlıların yapılan kimlik kontrolünde E.T. (36), E.Y. (20) oldukları belirlendi. Uyuşturucu maddeye el konulurken E.T. ve E.Y. gözaltına alındı. Çetibeli Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA