Marmaris'te 23 Nisan Kutlamaları 105 Sokağa Taştı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, 105 Sokak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 2 bin kişi bayram coşkusunu yaşadı.
Marmaris'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama merkezi Çıldır Mahallesi 105 Sokak oldu. Bu yıl dördüncüsü yapılan kutlamalarda, 5 katlı apartman büyüklüğünde bayraklar asıldı. İşyerleri ve evlerin balkonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Elektrik panoları, sokaktaki direkler kırmızı beyaz kumaşlarla süslendi.
Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerine '23 Nisan kutlu olsun' yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı. Gelin gibi süslenen 105 Sokak'ta, saat 14.30'da kutlama programı başladı.
Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, başkan yardımcıları Dursun Kaplan ve Halil Gökovalı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile dernek temsilcileri sokağa geldi. Alanı dolduran binlerce kişi çocuklarla birlikte bayram coşkusu yaşadı.
Atatürk ve şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, 1300 öğrenci arasında İstiklal Marşı'nı en güzel okuyarak birinci olan Fatma İlkay Karadeniz sahneye geldi. Karadeniz, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Etkinlikte, çocukların yüzleri boyandı, palyaçolar çocukları eğlendirdi. Çalan hareketli şarkılar eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta dans etti. Yiyecek ve içecek ikramında yapıldığı kutlamalarda, sokağı dolduran binlerce kişi marşlar eşliğinde çocukların coşkusunu ortaklık etti. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve veliler, 'Hayatı tespih yapmışım sallıyorum' şarkısıyla oynadı. Funda Dans Grubu zumba gösterisi yaptı.
Kutlamaların en anlamı anları ise özel çocukların golf araçlarıyla kortej geçişi yapması oldu. Engelli çocuklar binlerce vatandaşın arasından geçerken alkış tufanı koptu. Geçişi tamamlayan engelli çocuklar kurulan alandaki koltuklara oturdu. Mikrofonu eline alan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Sungur Doğan, "Bizleri mutlu eden herkese teşekkür ederim. Yaşasın 23 Nisan" dedi.
Sokakta düzenlenen kutlamalara dört yıldır organize eden Terzi Salih Yazgan,"Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz 23 Nisan kutlamalarına destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. Kutlamaların son saatinde ise Özdemir Kardeşler Orkestrası eşliğinde çalan hareketli şarkılar eşliğinde sokağı dolduran binlerce kişi dans etti.
- Muğla