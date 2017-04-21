Marmaris'te 23 Nisan coşkusu



MUĞLA – Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle vatandaşlar yaşadıkları sokağı, balkon ve iş yerlerini yüzlerce Türk Bayrağı ve Atatürk posteriyle donattı.

Kemaraltı Mahallesi 105. Sokak'ta 30 yıldır hem işyeri hem evi bulunan 62 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde bir araya gelen mahalle sakinleri, ulusal bayramlarda sokaklarını süsleme kararı aldı. Yetkili kurumlardan izin alan Yazgan, imece usulü para toplayarak 5 katlı apartman büyüklüğünde 3 Türk bayrağı aldı. İşyeri ve evlerinin balkonlarına Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asan mahalleli, kırmızı beyaz kumaşlarla süsledikleri ağaçlar, çöp konteynerleri ile elektrik panolarına aynı renklerde balonlar astı. Çocukların kendi elleriyle çizip, boyadıkları ve üzerinde "23 Nisan kutlu olsun' yazılı pankart ise sokağın ortasına asıldı.

Kutlamalara öncülük eden Salih Yazgan, 23 Nisan günü Marmaris Belediyesince düzenlenecek ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşecek kutlamaların ardından protokol üyeleri dahil, tüm ilçe yaşayanlarını sokaklarına beklediklerini belirtti. Yazgan, "O büyük gün, o güzel gün geldiğinde çocuklar burada 'bayram' edecek. Şanlı Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk posterlerinin altında, gölgesinde bu yıl da 23 Nisan'ı doyasıya kutlayacak" dedi.

Hedeflerini ve sloganlarını daha 4 yıl öncesinden "105 Sokak örnek olacak" şeklinde belirlediklerini, ilçede yaşayan ya da tatilini geçiren tüm çocukları etkinliklerine beklediklerini kaydeden Yazgan, "İnanıyoruz ki, burası geçen yıl olduğu gibi çok büyük bir kalabalığı ağırlayacak" diye konuştu.