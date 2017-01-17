Marmaris'te 15 Yaşındaki Kız Çocuğu İki Gündür Kayıp

Marmaris'te iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Pınar Türkan Ş. (15) aranıyor.



Sarıana Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Göçer'in kızı Pınar, iki gün önce anneannesi Türkan Öke'yi iş yerinde ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Pınar eve dönmeyince polise haber verildi.



Anne Neslihan Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızından anneannesinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Kızımı görenlerin ya da kaldığı yeri bilenlerin polise haber vermesini rica ediyorum." dedi.



Üvey baba Hakan Özyıldız ise polise kayıp başvurusunda bulunduklarını ve kendi imkanlarıyla kızlarını aradıklarını ifade etti. Kızlarından gelecek iyi haberleri beklediklerini söyleyen Özyıldız, "Sosyal medyadan da arama yapıyoruz. Arkadaşlarından da yardım bekliyoruz. Ondan gelecek haberleri umutla bekliyoruz." diye konuştu.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çocuğun bulunması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.