Marmaris Rodos'a Kaçarken Yakalananlardan Biri Fetö Imamı Çıktı
Rodos'a kaçarken yakalananlardan biri FETÖ imamı çıktıMUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yanlarında bir çocukla yakalanan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 zanlı ile kaçak geçişin organizatörü 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rodos'a kaçarken yakalananlardan biri FETÖ imamı çıktı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yanlarında bir çocukla yakalanan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 zanlı ile kaçak geçişin organizatörü 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yakalanan şüphelilerden olan ve öğretmenlikten ihraç edildiği belirtilen Zekeriya K.'nın (Karatutlu), FETÖ'nün Zonguldak ve Siirt imamlarından ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u bu 2 ildeki örgüt üyelerine yükleme sorumlusu olduğu ileri sürüldü.
Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatörü dün (çarşamba) sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin, açıkta binip, yasa dışı geçişte kullanmayı planladığı yata da el konuldu. Operasyonda yakalanan İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.
ÖRGÜT İMAMI İDDASI
Gözaltına alınanlardan Zekeriya K.'nın Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada "FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı belirtildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Örgütün Zonguldak ve Siirt imamı olduğu, bu 2 ilde ByLock programını kendilerine yakın olan, hizmet edecek olan kişilerin cep telefonuna yüklediği iddia edildi. Zekeriya K.'nın, İstanbul, Siirt, Bartın ve Düzce polisi tarafından da sorgulanmak için arandığı kaydedildi. Zekeriya K.'nin Banka Asya ile yoğun hesap trafiği olduğu, Rodos Adası'na ulaştıklarında Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmayı planladığı öne sürüldü.
KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR
FETÖ/PDY mensubu 7 kişi ve 1 çocuğun Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak için, organizatörlerle kişi başı 15 bin dolara anlaştığı öğrenildi. Zanlıların, Rodos Adası'na çıkarıldığında, kendilerini orada bekleyecek olan kişiler tarafından120 bin dolar karşılığında lüks yatla İtalya'ya götürülecekleri, ardından Almanya'ya gidecekleri anlaşıldı. Filiz Ö.'nün de 13 yaşındaki çocuğu Mehmet Emin. Ö. ile birlikte, Almanya'da bulunan eşinin yanına giderek sığınma talebinde bulunmaya çalıştığı belirlendi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ByLock yüklenmiş cep telefonları, 10 bin lira, 10 bin dolar ve 2 bin Euro ile çeşitli ziynet eşyaları çıktı.
ZONGULDAK'A GÖNDERİLDİ
Gözaltındaki FETÖ zanlılarından Zekeriya K., işlemlerinin ardından Zonguldak'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Zekeriya K. karayoluyla Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Zekeriya K.'nın Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde, Ankara'dan gelecek özel ekip tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Zekeriya K.'nın, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Öte yandan, yakalanan şüphelilerin ilçede kalmak için anlaştığı, ancak konaklamadıkları bir apart otelin işletmecisinin de gözaltına alındığı belirtildi.