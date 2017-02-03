Marmaris Okluk Koyu'ndaki Şantiye Çevrecileri Tedirgin Etti

Okluk Koyu'ndaki şantiye çevrecileri tedirgin etti



TÜRKİYE'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği, bir süre önce yıkılan Muğla Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine yapılması planlanan görkemli konukevi için şantiyeler kuruldu. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Okluk Koyu'nda yatırıma karşı olmadıklarını, ancak şantiyenin büyüklüğünün kendilerini ürküttüğünü belirtip, doğaya zarar verilmesi halinde karşısında olacaklarını söyledi.



8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Okluk Koyu'ndaki dört oda, bir salondan oluşan 230 metrekarelik konut, bir süre önce yıkıldı. Yıkılan Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine lüks ve görkemli bir konukevi yapılması için 2017 yatırım programına ödenek konuldu. Okluk Koyu'ndaki Özal'ın küçük kır evinin yerine, 400 çalışanı olan dev bir kompleks yapılacak olması, Gökova'da geri dönüşü olmayacak bir talana neden olacağı gerekçesiyle çevreciler ve Özal ile çalışanların tepkilerine neden oldu. Tepkiler sürerken konukevi yapımı için bölgeye şantiyeler kuruldu.



Konuyla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Okluk Koyu'nda yatırıma karşı olmadıklarını, ancak bunun doğaya tahribat verici bir hal alması durumunda karşısında olacaklarını söyledi. Okluk Koyu'na yapılmak istenen konukevi çalışmalarını uzaktan da olsa yerinde incelediklerine belirten Kutengin, "Dernek olarak neler olup bittiğini sonuna kadar izleyip, takipçisi olacağız. Burada yapılacak bir tesisin doğaya zarar vermeden yapılıp, devlet erkanı ya da yabancı misafirlerin buraya gelip Marmaris'i tanıyacak olmalarından şikayetçi değiliz. Çevreci olarak endişemiz, alana kurulan şantiyenin büyüklüğünden çıkarım yaparak tesisin büyüklüğü ve doğaya vereceği zarardır. Bu bağlamda inşaat sona erene kadar izin verildiği ölçüde burayı takibe alacağız. Şu an bile hem karadan hem de denizden nöbetçiler konulduğu için fazla yanaşamıyoruz. Ama çalışan makineleri ve şantiye binalarını gördük. Şimdiden ürktük. Dileğimiz buranın doğasına yakışan bir konut yapılmasıdır" dedi.



Kutengin, Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine yapılacak konukevinin haricinde civarına milletvekilleri ve bakanlar için de konuk evleri ve lojmanlar yapılacağı iddiasının ortalıkta konuşulduğunu, bu konunda takipçisi olacaklarını da kaydetti.



OKULUK KOYUNUN GEÇMİŞİ



Özal'ın dört sene yaz çalışmalarını sürdürdüğü ve vefatının ardından boş kalan konutu, yıllarca Okluk Muhafız Takım Komutanlığı koruma altında tuttu. Konut, dönemin BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitçotakis'in yanı sıra İsveç, İtalya ve Rusya başbakanları ile Norveç ve İngiltere dışişleri bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Konut, Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan tarafından kullanılmadı.