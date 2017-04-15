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Marmaris Okluk Koyu'nda Devlet Konukevi Yükselirken, Sahile de Çifte Yat İskelesi Kararı - Ek
Marmaris Okluk Koyu'nda Devlet Konukevi Yükselirken, Sahile de Çifte Yat İskelesi Kararı - Ek
15 Nisan 2017 Cumartesi 14:23
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[9503515] DHA
Marmaris
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Referanduma saatler kala Avrupa'yı topa tuttu
Operasyon sırasında uçurumdan düşen binbaşı ve uzman çavuş şehit oldu
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