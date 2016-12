Marmaris'in Adı Değişiyor mu? Marmaris'in Adı Ne Olacak?

Marmaris'in adı değişiyor mu ve Marmaris'in adı ne olacak sorularının cevaplarını sizler için derledik. TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından saldırı düzenlenen otelde incelemelerde bulundu. Komisyon Sözcüsü Satır, Marmaris'in tarihte ve darbe girişimi gecesinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, Marmaris'e de "Gazi" ünvanının verilebileceğini söyledi.

MARMARİS'İN ADI DEĞİŞİYOR

AK Parti Burdur Milletvekili ve Komisyon Başkanı Reşat Petek, Başkan Vekili Selçuk Özdağ, sözcü Mihrimah Belma Satır ile komisyon üyeleri Ravza Kavakçı Kan, Hüseyin Kocabıyık, Burhanettin Ünsal ve Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulduğu ve 2 polisin şehit düştüğü saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulunmak üzere Marmaris'e geldi. Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, otel sahibi Serkan Yazıcı'nın da eşlik ettiği komisyon üyeleri, o gece yaşananlar hakkında bilgi aldı.

SALDIRI HAKKINDA BİLGİ ALDILAR

Komisyon üyeleri ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yaptığı Grand Yazıcı Mares Otel'deki villada, ardından 30 metre mesafedeki çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Mehmet Şahin'in kaldığı odada inceleme yaparak saldırı hakkında detaylı bilgi aldı. Çatışmada şehit olan polis memuru Mehmet Şahin'in kaldığı odada gazetecilere açıklama yapan Komisyon Başkanı Petek, darbecilerin hukuk ve insan hakkı tanımadıklarını bildiklerini bunu da özellikle Marmaris'te gördüklerini bildirdi.

"DÜŞMAN ASKERİNİN YAPMAYACAKLARINI YAPMIŞLAR"

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast için gelen hainlerin, çetelerin, acımasızlıklarını Marmaris'te bir kez daha gördüklerini belirten Petek, "Hem burada masum bir korumayı şehit etmişler hem de her tarafta kurşun izleri var. Bunu normal bir savaşta düşman askerinin yapmayacağı şekilde yapmışlar. Bu düşmanlığı, bu hainliği kendi insanına, kendi Cumhurbaşkanına, kendi devletine karşı yapan bir örgütü artık lanetlemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

"GAZİ" MARMARİS ÖNERİSİ

Petek'in konuşmasının ardından Komisyon sözcücü Mihrimah Belma Satır, Marmaris'in de tarihte ve darbe girişimi gecesinde çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, Marmaris'e de "Gazi" unvanının verilebileceğini, Muğla milletvekilleri tarafından Meclise teklif getirilmesi halinde kendisinin de bununla ilgili kanun teklifine imza atabileceğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI SAĞ ÇIKMASAYDI FATURASI ÇOK AĞIR OLACAKTI"

Satır, Cumhurbaşkanı'nın sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil değil ümmetin gözünü diktiği bir lider olduğunu belirterek, "Dolayısıyla o gece Cumhurbaşkanımız buradan sağ çıkmasaydı faturası çok ağır olacaktı. Hem Türkiye'ye hem dünyaya. Bu nedenle Marmaris, tarihimizde 15 Temmuz için de çok önemli. Biz komisyon olarak bunun arkasında dururuz." dedi. Konuşmaların ardından komisyon üyeleri, darbeci askerlerin yürüdüğü güzergahtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı villaya giderek, vatandaşları meydanlara davet ettiği yerde fotoğraf çektirdi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı Marmaris'teki otelden ayrılmasının ardından FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından otele baskın düzenlenmişti.