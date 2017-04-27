Marmaris Huzurevi Sakinleri Yoga Ile Rahatlıyor

Muğla'nın Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi sakinleri, gönüllü eğitmenle haftanın 2 günü yoga yapıyor. Huzurevi sakinleri, canlı söylenen Türk sanat müziği şarkılarıyla rahatlıyor.



Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde kalan, anestezi doktoru, emekli işçi, emekli memur ve emekli öğretmenden oluşan, 65-88 yaşları arasındaki 10 kişi, haftanın iki günü toplantı salonunda bir araya geliyor. Gönüllü yoga eğitmeni Beyhan Gündüz koordinesinde toplanan huzurevi sakinlerine; kuru ve yaş pasta ile birlikte çay ikram ediliyor. Masa etrafında toplanan yaşlılar, anılarını anlatarak yaşamlarından kesitler paylaşıyor. Ardından sesi güzel olanlar Türk sanat müziğinden seçmen eserleri söylüyor. Şarkılara huzurevi sakinleri de eşlik ediyor. Bir saat süren çay sohbetinin ardından huzurevi sakinleri, çember şeklinde konumlandırılmış sandalyelere oturuyor. Gönüllü eğitmen Beyhan Gündüz eşliğinde, 10 dakika boyunca doğru nefes alıp verme teknikleri çalışılıyor. Ardından 20 dakika temel yoga hareketleri yapılıyor. Huzurevi sakinleri, yarım saat süren temel yoga eğitiminde rahatlıyor.



Üç yıldır gönüllü olarak temel yoga eğitimleri verdiğini belirten Beyhan Gündüz, "Tamamen gönüllü olarak huzurevi misafirlerine yoga eğitimi veriyorum. Çay sohbetimizle rahatlama sonrası nefes alma verme teknikleri yapıyoruz. Ardından temel yoga eğitimleri veriliyor. Huzur evinde kalanlar yoga eğitimleri sonrası çok rahat hareket ettiklerini, huzurlu olduklarını ve rahatça uyuyabildiklerini söylüyorlar. istedikleri sürece yoga eğitimine devam edeceğiz" dedi.



Marmaris Belediyesi tarafından 2003'te yaptırılan dinlenme ve huzurevi, 47 kişi kapasiteli. Kendine bakabilen yaşlıların ücret karşılığı kaldığı Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi, otel konforunda hizmet veriyor.