Marmaris Fetö'den Aranan PTT Memuru Yakalandı

Fetö'den aranan PTT memuru yakalandı



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce açığa alınan, daha sonra hakkında gözaltı kararı verilen PTT memuru 34 yaşındaki E.K., polis tarafından yakalandı.



Marmaris'te FETÖ/PDY kapsamında kapatılan FEM Dershanesi'nde öğretmen olarak çalışan, 3 yıl önce meslekten ayrılarak PTT merkez şubesinde gişe memuru olarak işe başlayan E.K., bir ay önce Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Şüpheli E.K. hakkında bir süre önce, FETÖ/PDY mensubu olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.K.'nin Armutalan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bugün saat 16.30'da Camiavlu Mevkii'nde terk edilmiş bir eve baskın düzenleyen polis, E.K.'yi yakaladı. Emniyete getirilen E.K.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.