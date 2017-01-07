Marmaris Ergo-Miyc Kış Trofesi Başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün (MİYC) düzenlendiği Kış Trofesinin 1. Ayak yarışlarına 23 yelkenli yat ile 230 sporcu katıldı.



Yarışlar, Uluslararası Yarış Klasmanı (IRC)-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor.



İki gün sürecek olan birinci ayak yarışlarının ilk gününde, yarış komitesi ve hakem heyetini taşıyan teknenin denize açılarak yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından, yelkenli yatlar körfeze açıldı.



Körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, yapılan anonsla koy içinde toplu şekilde start aldı.



Parkuru belirleyen dubaların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaşmaya çalışan yatlar, açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle körfezde güzel görüntüler oluşturdu. Yelkencilerin hem rüzgarlarla hem de diğer yelkencilerle mücadelesinde bazı yatlar zaman zaman yan yattı.



MİYC Yönetim Kurulu üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 Kış Trofesi ilk ayak yarışları rüzgarlı ve yelkenciler için ideal bir havada olduğunu söyledi.



Kış Trofesi 2017'ye 23 yat ve yaklaşık 230 yelkencinin katıldığını belirten Kesgin, Marmaris, Bodrum, İzmir, Eskişehir ve Ankara başta başta olmak üzere bir çok ilden katılımcı olduğunu kaydetti.



-"Kar yağışından dolayı yelkenciler gelemedi"



Kesgin, Türkiye'nin Marmara bölgesindeki kar yağışlarından dolayı yelkencilerin de etkilendiğini, İstanbul'dan yelkencilerin yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaris'e gelemediğini dile getirdi.



Dolayısıyla yat sayısında azalma olduğunu vurgulayan Kesgin, "Ankara ve Eskişehir'den yarışçılarımız var. Rüzgarımız bugün boldu. Hatta yelkencilerimizi de oldukça zorladı. Çok güzel bir ortamda kış trofemiz başlamış oldu." dedi.



ERGO-MİYC Kış Trofesi 1. Ayak yarışları ilk gün gerçekleştirilen iki yarışla tamamlandı. 1. ayak yarışları yarın yapılacak koy içi yarışlarıyla tamamlanacak.