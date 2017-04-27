Marmaris'e değer katan proje 'Bilim ve Eğitim Parkı' açıldı



MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan bilim ve eğlencenin bir arada olduğu 14 tematik bahçeden oluşan İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı açıldı.

İçmeler Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin metrekare açık ve 250 metrekare kapalı alana sahip, Tropik Bahçe, Sucul ve Sazlık Bitkiler Bahçesi, Gözlem Bahçesi, Düşündüren Bahçe, Bilimsel Oyunlar Bahçesi, Yaratıcı Çocuklar Bahçesi, Geofit Bahçesi, Kurakçıl Bahçe, Çevre Dostu Enerji Bahçesi, Uzay Bahçesi, Çocuk Oyun Alanı, Bahçıvan Çocuklar Bahçesi, Duyu Bahçesi ve Endemik Bitkiler Bahçesi olmak üzere, 14 tematik bahçeden oluşan İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı hizmete sunuldu.

Parkın açılışında çocukları "bilim standları" karşıladı. 3D printer, robotik ve yazılım, atıklarla bilim, zeka oyunları, elektronik, renkli gölgeler, seramik standı ve takım çalışması köşesinde parkta neler yapılacağına dair çocuklara bilgiler aktarıldı. Marmaris belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, park hakkında bilgi verdi. Öner"Parkımız 8 Bin metrekarelik açık, 250 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet vermektedir. Bilim ve eğitimin bir arada olduğu bölgemizin ilk temalı parkadır. Parkın hazırlanmasına birçok sivil toplum örgütü katkı koymuştur.

Öner, bu proje ile çocukların Marmaris'i tanıyacağını belirterek"projemizin tüm alanlarında elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden sağladık. Bu da örnek bir temiz enerjinin vurgulanması adına bizim için önemliydi. Bu parkımızda 14 tematik bahçemiz var. Burada fen bilimlerinin temel kurallarını anlatırken aynı zamanda doğaya bir pencere açtık ve parkımız botanik park özelliğine de kavuştu. "dedi.

Parkın açılışından sonraki günlük işleyişinde atölyelerde, çocukların belirleyeceği konularda parkta görevli fen bilgisi öğretmenleri eşliğinde farklı eğitimler verilecek.

(VE-MB-