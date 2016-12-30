Marmaris Belediye Başkanı'ndan işçilere yeni yıl sürprizi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli yol yapım işçilerine yılbaşı yemeği verdi. Yılbaşı sürprizi olarak işçilere bir maaş ikramiye verileceği söyleyen Acar, işçilerin yemek servisini de kendisi yaptı.



Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 100 yol işçisiyle birlikte yeni yılı kutladı.



Uzunyalı Mevkii'ndeki bir restoranda yapılan yılbaşı kutlamasında, Belediye Başkanı Acar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri işçileri kapıda karşılayarak kendi elleriyle yemek servisi yaptı. Yemekten sonra piste çıkan işçilere eşlik eden Acar, orkestranın çaldığı şarkılar eşliğinde zeybek oynadı.



BİR MAAŞ İKRAMİYE SÜPRİZİ



Mesai gözetmeden yolların yapılması için canla başla çalışan işçilere teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol işçilerimiz, kentimizin yollarının Avrupa kentlerini aratmayacak hale gelmesi için sabah saat 08.00'den akşam saat 23.00'lere kadar durmadan çalıştılar. Mesai gözetmeksizin çalışan emekçi kardeşlerimizin bu özverisi beni gururlandırdı. Yol işçilerimizin bu özverilerinden dolayı kendilerine yeni yıl hediyesi olarak birer maaş ikramiye sözü veriyorum. Tüm emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlar, aileleri ile sağlıklı ve huzurlu güzel günler dilerim" dedi.