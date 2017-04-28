IHAAW113721-GEN/28-04-2017- Marmaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır" denildi. 28.04.2017 11: 37: 21 TSINNNN - İSTANBUL
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