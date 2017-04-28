Marmaray'ın Resmi Sitesinden Yapılan Açıklamada, "Seferlerimiz Normal Olarak Çalışmaktadır" Denildi.

IHAAW113721-GEN/28-04-2017 - Marmaray’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır" denildi.

Marmaray'ın Resmi Sitesinden Yapılan Açıklamada,

IHAAW113721-GEN/28-04-2017

- Marmaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır" denildi. 28.04.2017 11: 37: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Marmaray, Yapı, Açıklama