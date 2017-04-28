Marmaray'daki Arıza Giderildi

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, Marmaray Yenikapı İstasyonundaki teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmının devreye girdiği ve tahliye anonsunun otomatik yapıldığı belirtilerek, "Alarm sistemindeki arızanın giderilmesiyle Marmaray'daki tren seferleri tarifesine uygun yapılmaya başlandı." ifadeleri kullanıldı.



TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, saat 10.17'de Marmaray Yenikapı İstasyonunda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle tahliye anonsunun otomatik yapıldığı bildirildi.



Alarm sistemindeki arızanın saat 10.28'de giderilmesiyle işleyişin normale döndüğü belirtilerek, Marmaray'daki tren seferlerinin tarifesine uygun yapılmaya başlandığı kaydedildi.