Marmaray'da Yeni Dönem

Marmaray'da 17 aydır devam eden altyapı çalışmaları tamamlandı.

Marmaray'da Yeni Dönem

Marmaray'da 17 aydır devam eden altyapı çalışmaları tamamlandı. Sefer sayısı 219'dan 333'e çıkarılacak.

Kaynak: Dunya.com

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Marmaray
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