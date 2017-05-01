Marmaray'da Yeni Dönem

Marmaray'da 17 aydır devam eden altyapı çalışmaları tamamlandı. Sefer sayısı 219'dan 333'e çıkarılacak.
Yüzünüzdeki benlerden doğal malzemelerle kurtulun
Arkadaş tüp bebekler, babalarını ararken kardeş olduklarını öğrendi
Kardashian'ın kardeşi, el kadar bluzuyla rekor kırdı!
Linet, yenilediği silikonlarını göstermek için her şeyi yaptı
Maç sonu caps'ler patladı: Devre arası Şenol Güneş
"Pes ettim, artık yokum" diyen Şamil Tayyar, istifa edecek mi
Kızının en yakın arkadaşıyla karısını aldattı!
Zuhal Topal kanadından yasakla ilgili beklenen yorum geldi
Çağla, çok büyük konuştu: Asla göremeyeceksiniz