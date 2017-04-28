Marmaray'da Teknik Arıza Seferleri Aksattı

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmı çaldı.

Marmaray'da Teknik Arıza Seferleri Aksattı

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmı çaldı. İstasyon tahliye edilirken, arızanın giderilmesi üzerine seferlere yeniden başlandı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yenikapı, Marmaray, Yangın
sponsored ads