Marmaray'da Teknik Arıza Seferleri Aksattı

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmı çaldı. İstasyon tahliye edilirken, arızanın giderilmesi üzerine seferlere yeniden başlandı.
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