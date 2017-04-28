Marmaray'da Teknik Arıza Seferleri Aksattı

Teknik arıza nedeniyle yangın ve tahliye alarmının çalması üzerine boşaltılan Marmaray'da seferler normale döndü.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda saat 10.17'de teknik arıza nedeniyle yangın alarmı sonrası otomatik olarak tahliye alarmı çaldı. Bunun üzerine yolcular tahliye edildi.



Teknik arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılmaya başlandı.