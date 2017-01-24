Marmaraereğlisi'nde Yol Yapım Çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarından sonra yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.



Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde bulunan çeşitli alanlarda yağış ya da don olaylarından dolayı bozulan yollarda bakım onarım çalışması yaparak, yol düzenleme işlerini sürdürüyor. Fen işleri Müdürlüğü son olarak Marmaraereğlisi ilçesi sınırlarında olan Türkmenli mahallesinde ana ve ara sokaklarda yol yapım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.



Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Her durumda vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Mevsim şartlarında vatandaşımızın mağdur olmaması için yol çalışmalarımız devam ediyor. 2014 yılında sınırlarımıza dahil olan ve daha önce hizmet götürülmeyen mahallelerimize gerekli hassasiyeti göstererek önceliklerimizi oluşturduk. İlçe merkezimizde daha önce yol yapım ve kaldırım çalışmalarımızı tamamladığımızdan dolayı ilçemiz sınırlarında bulunan en uç noktalara dahi aynı standartları kazandırmak ilk hedefimiz. Tüm imkanlarla ve tüm personelimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ