Marmaraereğlisi'nde Uyuşturucu Operasyonu

Marmaraereğlisi ilçesinde, bin 110 gram esrar ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda ilçedeki bir eve baskın düzenledi.



Emniyet güçleri, evde yaptıkları aramada bin 110 gram esrar, hassas terazi ve çok sayıda küçük poşet ele geçirdi.



Olayla ilgili S.D. gözltına alındı.