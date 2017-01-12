Marmaraereğlisi'nde Kar Temizleme Çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi son yılların en yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarını seferber etti.



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, kar yağışının başladığı ilk saatten itibaren kriz masası oluşturarak koordine ettiği ekipleri ile birlikte oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesini sağladı. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren aralıksız çalışmalarını sürdüren Başkan İbrahim Uyan ve ekibi, Marmaraereğlisi Belediyesi karla mücadelede iş makinelerinin sayılarını arttırarak 2 adet greyder,1 adet loder,11 adet kar küreyici makine, 6 adet traktör ve 500 ton tuz kullanımı ile tüm fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri ve zabıta müdürlükleri personeli ile kesintisiz çalışmalarına devam etti.



Kriz masasına gelen ihbarlar neticesinde ilçede bulunan tüm ana ve ara arterlerde yol açma çalışmaları devam ederken, yolda mahsur kalan birçok vatandaşa zabıta ve belediye personeli tarafından yardım edildi. Çarşı meydan ve yol kenarlarında kepçeler tarafından biriktirilen kar kütleleri yine kepçelerle kamyonlara aktarılarak yerleşim alanları dışına nakledildi.



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, ilçe sınırlarının uç kısımlarında bulunan vatandaşları ve çiftlikte bulunan yüzlerce besi hayvanını da unutmadı. Yoğun kar yağışı ile kapanan yollara acil olarak iş makinelerini yönlendiren Uyan, yapılan çalışmalarla yem araçlarının çiftliğe girmesini sağlayarak yüzlerce hayvanın telef olmasını da engelledi.



Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen etkili çalışmalarla güvence altına alınmasını sağlayan Uyan, ilçe genelinde karla mücadelede en etkili tedbirler kullanarak hava şartlarının oluşturduğu tüm olumsuzlukları kontrol altına aldı.



Marmaraereğlisi Belediyesi ekiplerinin çalışması ile tüm yolların açılmasını ve ulaşımın aksamamasını sağlarken, il genelinde yolları tam açık olan iki belediyeden birisi oldu. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ve kar yağışının devam ettiği günlerde tam mesai yapan Belediye Başkanı İbrahim Uyan ve personeli, vatandaşların takdirini kazandı. Hizmetlerden memnun kalan vatandaş Uyan'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ