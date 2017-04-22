Marmarabirlik'te Kar Payı Sevinci

Marmarabirlik'in 2015-2016 Olağan Mali Genel Kurulu'nda, üretici ortaklara toplam 17 milyon TL kar payı dağıtılmasına onay çıktı. Marmarabirlik ortakları 1 Haziran'dan itibaren kar payını alabilecek.



Marmarabirlik'in 2015-2016 Olağan Mali Genel Kurulu, Başköy Tesisleri'ndeki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ergün Sürücü'nün divan başkanı, Ali Yıldız'ın Başkan Vekili, Mehmet Özçakır, Kahraman Koçer ve Remzi Bayram'ın divan üyesi seçildiği Genel Kurul'da birlik beraberlik mesajları verildi. 8 kooperatiften 286 Birlik temsilcisinin katıldığı Genel Kurul'da, tüm maddeler oy birliği ile kabul edilirken, Marmarabirlik'in ve üreticinin geleceği için önemli kararlar alındı. Genel Kurul'da, üretici ortaklara 1 Haziran'dan itibaren toplam 17 milyon TL kar payı dağıtılmasına ilişkin madde, delegelerin büyük coşkusuyla kabul edildi.



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, açılış konuşmasında, 2016-2017 ürün alım kampanyasının başladığı 22 Ekim'den itibaren toplam 137,5 milyon TL karşılığında 31 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu bedelin tamamının hasat devam ederken 29 Aralık'ta ödendiğini anımsatan Asa, bunun Marmarabirlik tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti. Asa, 2017-2018 kampanya döneminde ise en az 50 bin ton ürün almayı hedeflediklerini bildirdi.



Başkan Asa, geçtiğimiz yıl 0,50 kuruş olan kilogram başına gübre ve ilaç kredi desteğinin 1 TL'ye çıkarıldığını vurgulayarak, düzenli ürün teslimatı yapan ortakların gübre ve zirai ilaç limitlerinin yüzde 100 artırıldığını ifade etti.



2016 yılında bütün olumsuzluklara rağmen 34 bin ton ürün satışı yapılarak 373 milyon TL net ciro elde edildiğini belirten Asa, "2016 yılında 51 ülkeye yapılan 6 bin 100 ton ihracatla Marmarabirlik tarihinde bir ilk yaşanmıştır. 4 yıl üst üste sektörün ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik'in ihracatı, 2009 yılına göre yüzde 70 oranında artmıştır. Ayrıca Rusya, Sudan, Afganistan, Pakistan ve Maldivler ile ihracat yapılan ülke sayımız 56'ya yükselmiştir. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Marmarabirlik'in ihracatını 30 milyon dolarlara çıkarmaktır" diye konuştu.



Hedef 400 milyon ciro



Asa, Marmarabirlik'in ekip çalışmasıyla her geçen yıl büyüyen güçlü bir kurum haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Yönetim Kurulu olarak Marmarabirlik'i daha iyi yerlere taşıyabilmek adına başarılarımızla yetinmiyoruz. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için kendimize daha büyük hedefler belirliyoruz. Mevlana'nın söylediği gibi, 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım' dedik ve kendimize 2017 yılı için 400 milyon TL ciro hedefi belirledik. Ayrıca Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün eylem planı çerçevesinde, 2023 yılında 50 bin ton ürün satışı yapmayı hedefliyoruz."



Asa, göreve geldikleri günden bu yana Marmarabirlik'in üretim maliyetlerini düşürmek, depolama kapasitesini artırmak ve daha fazla ürün alabilmek amacıyla toplam 60 milyon TL yatırım yaptıklarını kaydetti.



Yeni yatırımlarla satışların yüzde 70 artırıldığına işaret eden Asa, şöyle konuştu:



"Şimdi sıra ortaklarımıza kar payı dağıtımına gelmiştir. Marmarabirlik ilk defa kendi öz kaynaklarıyla kar payı dağıtacaktır. 2010 yılında çizdiğimiz projeksiyon çerçevesinde karlı bir yapıya kavuşan Marmarabirlik, kar payı dağıtarak ortaklarına desteğini sürdürmektedir. Görev başına geldiğimiz günden bu yana ortağının yanında olan Marmarabirlik Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Genel Kurulun onayı ile birlikte, 1 Haziran'dan itibaren ortaklarımıza toplam 17 milyon TL kar payı dağıtılacaktır. Kooperatiflerimize ve ortaklarımıza hayırlı uğurlu olsun."



Hedef en az 50 bin ton ürün almak



Asa, 2017-2018 kampanya döneminin hazırlıklarına da şimdiden başladıklarını bildirerek, "Marmarabirlik olarak önümüzdeki kampanya döneminde öncelikli hedefimiz, ortalama 250 milyon TL alım bütçesiyle en az 50 bin ton ürün almak, bunun yanında 200 milyon TL nakitle kampanya dönemine girmektir" dedi.



Başkan Asa, Ar-Ge şirketi kurulum çalışmalarının devam ettiğini, ortaklara domat zeytin fidanı dağıtımının önümüzdeki yıl da süreceğini, organik gübre üretimi projesi kapsamında çalışmalara başlandığını da vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Marmarabirlik, 8 kooperatifi ve aktif 30 bin ortağıyla güçlü bir üretici kuruluşudur. Hepimize düşen görev Marmarabirlik'e sahip çıkmaktır. Her koşulda üreticinin teminatı olan Marmarabirlik, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirastır. 2017 yılının, bütün olumsuzlukların unutulduğu kazançlı bir yıl olması temennisiyle Genel Kurulumuzun tüm ortaklarımız için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım."



Asa, kapanış konuşmasında ise Genel Kurul'un birlik, beraberlik ve huzur içinde geçtiğini belirterek, başta Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere, kooperatif başkan ve yöneticilerine, delege ve Birlik çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. - BURSA