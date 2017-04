Marmarabirlik Havuzdan Ürün Alımına Başlıyor

Marmarabirlik, artan tüketici talebini karşılamak amacıyla 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren üretici havuzundan peşin ödemeli zeytin alımına başlıyor. Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, "Ürününü Marmarabirlik'e satmak isteyen üreticiler, numunesiyle birlikte kooperatiflerine müracaat edebilirler" dedi.



Marmarabirlik, üretici havuzundan piyasa koşullarında ürün alımına başlıyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, artan tüketici talebini karşılamak ve yeni pazar hedeflerine ulaşabilmek amacıyla 17 Nisan'dan itibaren havuzdan olgunlaşmış ürün alımına başlayacaklarını açıkladı. Asa, 2016-2017 ürün alım kampanyasında 31 bin 500 ton ürün alındığını anımsatarak, bölgede sofralık zeytin rekoltesinin 80-90 bin ton olarak öngörülmesine rağmen, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından 140 bin ton olarak açıklanan tahmini rekoltenin sektörü yanılttığını söyledi.



Marmarabirlik'in 37 bin tonlara ulaşan satış rakamlarının sürdürülebilir olması için alınan ürün miktarının her yıl artırılması gerektiğini ifade eden Asa, "Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün eylem planı çerçevesinde, 2023 yılında 50 bin ton ürün satışı yapmayı hedeflemekteyiz. Marmarabirlik'in hedeflerine ulaşması için her yıl daha fazla ürün alınması gerekir. Dolayısıyla Marmarabirlik'in satışlarının artması, pazarın büyümesi ve ürün arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretici havuzundan peşin ödemeli ürün alımına başlanacaktır. Havuzdan ürün alımları kapsamında en az 3 bin ton ürün almayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Alım arttıkça satış da artacak"



Asa, Marmarabirlik'in 2016 yılında 6 bin 100 ton ihracat rakamına ulaştığını belirterek, "Ürün alım miktarımızı artırarak, yeni pazarlara ulaşmayı, ihracatın oluşturduğu ürün talebini karşılamayı ve ikinci markamız MB için ürün temin etmeyi amaçlıyoruz. Rafa girmek zor, rafta kalabilmek daha da zordur. Marmarabirlik, ürün alım miktarını artırdıkça satış rakamlarında yakaladığımız artış da süreklilik kazanacaktır" dedi.



"Peşin ödeme yapılacak"



Başkan Asa, havuzdan ürün alımına tüm kooperatif bölgelerinde 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlanacağını bildirdi. Her kalibreden ürün alımının yapılacağını kaydeden Asa, şöyle devam etti:



"Ürün alımı konusunda bilgi almak ve ürününü Marmarabirlik'e satmak isteyen üreticiler, ürün numunesiyle birlikte bağlı oldukları kooperatife müracaat edebilirler. Marmarabirlik'in kalite standartlarına uygun olan ürünler alınacak olup, zeytinin genel yapısına göre piyasa koşullarında fiyatlandırma yapılacaktır. Üreticilerimize alınacak ürünlerin bedelleri peşin ödenecektir. Tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını dilerim." - BURSA