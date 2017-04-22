Marmara'ya 'Kar Yağışı' Uyarısı
Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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