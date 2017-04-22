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Marmara'ya 'Kar Yağışı' Uyarısı
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Marmara'ya 'Kar Yağışı' Uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Marmara'ya 'Kar Yağışı' Uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara'nın güneydoğusu, iç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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