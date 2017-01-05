Marmara ve Kıyı Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

BURSA/ Marmara ve kıyı Ege'de, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren batı bölgelerde etkisini artıracak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 milimetre) olacağı belirtildi.



Yağışların, İstanbul (Avrupa Yakası), Tekirdağ, Balıkesir, Manisa ve İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 milimetre) olacağı ifade edildi.



Açıklamada, yaşanabilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



Bölgedeki yağışların yarın akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.