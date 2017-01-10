Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Hakkındaki Fetö Soruşturması Tamamlandı

FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'nde yapılanmasında 15 öğretim üyesi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniversitelerdeki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.



Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen ve Marmara Üniversitesi'ndeki 15'i de tutuklu akademisyenlere yönelik hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edildi.



15 yıla kadar hapis istemi



Şüpheliler için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



İddianamede şüpheli öğretim üyelerinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve Bank Asya'da hesapları bulunduğu öne sürüldü. - İSTANBUL