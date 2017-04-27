Marmara Üniversitesi Öğrencilerinden Kitap ve Malzeme Yardımı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Kütahya'nın Altıntaş Yolçatı İlkokuluna kitap yardımında bulundu.



20 kişilik öğrenci grubu çocuklara 250 kitap, çeşitli kırtasiye malzemeleri, projektör ve oyuncak hadiye etti.



Gün boyunca çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Üniversite öğrencileri ile Yolçatı ilkokulu öğrencileri boyama çalışmaları ve oyunlar oynadılar.



Okul Müdürü Muhammet Kılıç, "Okulumuzdaki öğrencilerimize farklı bir gün yaşatan,okulumuza Kitap ve malzeme yardımında bulunan Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA