Marmara Üniversitesi: 35-46: Adıyaman Belediyespor

Adıyaman Belediyespor, ligin son maçında Marmara Üniversitesini deplasmanda 35-46 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.



Geçen hafta kendi evinde karşılaştığı Karşıyaka Belediyespor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Adıyaman Belediyespor, Hentbol 1. Liginin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Marmara Üniversitesi'ni de 35-46'lık skorla yenerek 1. Lig'e galibiyetle veda etti. Maç sonunda sezonun değerlendirmesini yapan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, bu anlamda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu'ya, yönetimine ve taraftara çok teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN