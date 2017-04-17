Marmara'nın Batısındaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. - Ankara