Marmara, Kuzey Ege'de Yoğun Kar Yağışları Bekleniyor

Marmara, ve Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale) ile gece saatlerinden itibaren Kütahya, Manisa ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının, bu gece ve yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 cm üzerinde örtü bırakacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL