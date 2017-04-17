Marmara Denizi Turuncuya Büründü

16 Nisan Pazar günü Tekirdağ sahillerinde görülen turuncu renk, görenleri şaşkına çevirdi.



Bunun sebebi, denizde yaşayan canlıların, alg ve planktonların yılın belirli dönemlerinde fazla üremeleri olarak gösteriliyor. İçerdikleri pigmentler ve salgılarının yoğunluğuna göre su, değişik renkler alabiliyor. "Kırmızı gelgit" adı verilen bu oluşum, bazı canlı türlerinin oluşturduğu sürüler tarafından meydana geliyor.



Uzmanlar denizin turuncu yada başka renklere dönüşmesine, denizde yaşayan bazı canlıların ilkbahar-yaz aylarındaki toksik içerikli salgılarının yol açtığını ve bu durumun yılda birkaç kez gerçekleşen mevsimsel bir döngü olduğu kaydediyor. Ayrıca bu turunculuk, deniz kirliliği anlamına da gelebiliyor.