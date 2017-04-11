Marmara Denizi'nde deprem



İSTANBUL - Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 20.27'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklanırken, derinliği ise 9 kilometre olarak ölçüldü.